В Нижнем Новгороде студентов колледжа заставляли ходить босиком

Следственный комитет проведёт проверку в нижегородском колледже, где студентов заставляли босиком ходить по бетонному полу.

Как сообщает портал vremyan. ru, в Нижегородском колледже малого бизнеса студентов, приходивших на занятия без сменной обуви, заставляли ходить босиком по бетонному полу. Некоторым студентам удалось снять происходящее на видео и показать родителям, после чего поднялся общественный резонанс.

В то же время, руководство колледжа отрицает вину: в учреждении пояснили, что видео было снято во время флешмоба, а одна из преподавателей предположила, что студентам стало жарко, поэтому они ходили без обуви.