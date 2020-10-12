Украинские школьники устроили погром в киевском трамвае из-за требования кондуктора надеть маски.
Как утверждают очевидцы, школьники категорически отказывались надевать маски, а после стали бить кондуктора и разбивать стёкла в вагоне.
Кроме того, подростки покусали и пытались задушить пассажира, который также высказал им замечание по поводу отсутствия масок.
Как сообщает портал lenta. ru, это уже не первый случай, когда из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса достаётся работникам украинского общественного транспорта. Ранее в Одессе местные жители неоднократно нападали на водителей трамваев и троллейбусов.
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