В Киеве школьники устроили погром в трамвае из-за просьбы надеть маски

Украинские школьники устроили погром в киевском трамвае из-за требования кондуктора надеть маски.

Как утверждают очевидцы, школьники категорически отказывались надевать маски, а после стали бить кондуктора и разбивать стёкла в вагоне.

Кроме того, подростки покусали и пытались задушить пассажира, который также высказал им замечание по поводу отсутствия масок.

Как сообщает портал lenta. ru, это уже не первый случай, когда из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса достаётся работникам украинского общественного транспорта. Ранее в Одессе местные жители неоднократно нападали на водителей трамваев и троллейбусов.