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В Ленинградской области водитель погиб после столкновения с лосём

На трассе в Ленинградской области водитель иномарки погиб после столкновения его автомобиля с лосём. Водитель погиб на месте происшествия.

Как сообщает портал sm. news, инцидент произошёл на шестом километре автодороги Красная Горка — Коваши — Сосновый Бор. Известно, что водитель автомобиля Škoda совершил наезд на лося, в результате чего получил травмы несовместимые с жизнью. Сообщается, что лось также погиб.

По некоторым данным, водитель пошёл на обгон фуры и не заметил на обочине животное.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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