Студентка выпала с балкона 14 этажа общежития в Москве

В столице студентка Московского педагогического государственного университета выпала с балкона 14 этажа общежития. Погибшая обучалась на втором курсе.

Как сообщает gazeta. ru, в общежитии на балконе были найдены следы крови, а в комнате девушки обнаружена бутылка шампанского и неустановленное вещество коричневого цвета.

В университете, где обучалась девушка, подтвердили информацию о её гибели.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.