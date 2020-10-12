Задержаны 16 человек по подозрению в хищениях лекарств для онкобольных

В Санкт-Петербурге задержаны 16 человек, которых подозревают в хищениях дорогостоящих лекарств, выделенных по нацпроекту "Здоровье" для онкобольных.

По версии следствия, лекарства похищались из медучреждений, а позже продавались оптом и в розницу. Оперативники провели обыски на 35 различных объектах, в том числе, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова, Городском онкологическом диспансере и Областном онкологическом диспансере.

Как сообщает портал piter.tv, подозреваемые были задержаны на двое суток, 10 из них отпустили под подписку о невыезде.