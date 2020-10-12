Жители Дагестана забросали камнями здание районной администрации

В Цунтинском районе Дагестана после выборов председателя райсовета жители забросали камнями здание администрации.

Известно, что часть протестующих недовольна избранием на пост председателя совета Исрапила Абдулаева, которого поддерживает глава района. В итоге у здания районной администрации случилась потасовка, в результате которой жители забросали здание камнями. В потасовке участвуют сторонники главы района и оппозиция.

Как сообщают "Аргументы и факты", для прекращения столкновений к месту событий прибыли полицейские. В администрацию приехали прокурор района и представитель регионального МВД.