Олег Соколов признал вину в убийстве и расчленении аспирантки

Историк Олег Соколов в суде признал вину в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

В ходе судебного заседания Соколов признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Кроме того, историк признал вину в незаконном хранении боеприпасов и оружия.

Как сообщает lenta. ru, в судебном заседании Соколов заявил, что у них с девушкой произошёл конфликт. Со слов обвиняемого он хотел успокоить свою возлюбленную звуками выстрелов, а четыре выстрела ей в голову произвёл "случайно".

Также подсудимый отметил, что происходившего после выстрелов, в том числе, как расчленил труп девушки, не помнит.

Напомним, историка Олега Соколова задержали 9 ноября прошлого года в Петербурге во время того, как он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрубленными руками.