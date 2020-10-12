В Подмосковье водитель запер сына в машине, чтобы её не эвакуировали

В Подмосковье нетрезвый водитель запер своего сына в машине, чтобы не дать госавтоинспекторам её эвакуировать.

Инцидент произошёл в одном из подмосковных садовых товариществ. В дежурную часть поступило сообщение, что по посёлку ездит пьяный водитель. На место прибыли старший лейтенант полиции Сергей Суров и лейтенант Михаил Звягин.

Инспекторы попытались эвакуировать авто на спецстоянку, но нетрезвый владелец стал вести себя агрессивно, оскорблять полицейских, а позже и вовсе посадил в автомобиль сына, и велел ему заблокировать двери.

Через некоторое время лейтенант Звягин заметил, что мужчина разблокировал двери авто и что-то передал ребёнку. Затем пьяный мужчина с силой оттолкнул одного из полицейских и сел в салон машины. Чтобы не позволить нетрезвому гражданину управлять автомобилем, правоохранители его задержали.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело, кроме того, его привлекли к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, полицейских наградили за проявленный профессионализм.