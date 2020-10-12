В Набережных Челнах прохожие ночью нашли коляску с ребёнком

В Набережных Челнах прохожие нашли на улице коляску с ребёнком, забытую местной жительницей.

Ночью на улице прохожие обнаружили коляску, в которой лежал двухлетний ребёнок. Обнаруживший девочку мужчина вызвал медиков и, пытаясь её согреть, укутал в куртку. Прибывшие на место врачи диагностировали у малышки гипотермию, её госпитализировали.

Позже объявилась и мать ребёнка. Она пояснила, что в этот день они с подругой пили алкоголь, а по возвращению домой она отвлеклась на звонок супругу, после чего не нашла коляску.

Как сообщает портал inkazan. ru, женщину привлекли к административной ответственности.