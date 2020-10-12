Жители Кузбасса похоронили живого родственника с коронавирусом

Жители Кемеровской области похоронили живого родственника, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию.

Жители села Шабанова похоронили пожилого родственника, который проживал в местном доме-интернате для инвалидов. Сообщается, что у мужчины был обнаружен коронавирус, поэтому его хоронили в закрытом гробу.

Как сообщает gazeta.ru, спустя неделю родственников пригласили в учреждение на опознание. Оказалось, что дедушка жив.

Как выяснилось, из дома-интерната госпитализировали двух пациентов с коронавирусной инфекцией. Позже одного пациента выписали с чужим паспортом.

В настоящее время проверку по факту инцидента проводит Минздрав Кемеровской области.