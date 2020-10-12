Ушёл из жизни дирижёр Евгений Шестаков

Ушёл из жизни Евгений Шестаков - основатель, художественный руководитель и дирижер филармонического оркестра Тюмени.

Об этом с своих соцсетях сообщил пианист Денис Мацуев:

По словам Мацуева, Евгения Шестакова "убил злополучный коронавирус, который не щадит никого".