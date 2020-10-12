Ушёл из жизни дирижёр Евгений Шестаков

Ушёл из жизни Евгений Шестаков - основатель, художественный руководитель и дирижер филармонического оркестра Тюмени.
Об этом с своих соцсетях сообщил пианист Денис Мацуев:
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Пришла трагическая новость из моей дорогой и любимой Тюмени. Ушёл из жизни великолепный маэстро Евгений Иванович Шестаков, с которым мы очень много лет дружили и выступали вместе, и в Омске, и самое главное в Тюмени, где он был первым главным дирижёром нового Тюменского симфонического оркестра. Уже пять лет прошло с момента создания этого оркестра, коллектив достиг уникальных творческих высот. Мы с ним играли в разных городах нашей страны, в том числе и в Москве в Большом зале Консерватории, и в Иркутске на фестивале «Звёзды на Байкале». Замечательный молодой коллектив, который маэстро Шестаков создал с нуля. Евгений Иванович был настоящий друг, мастер своего дела, со своим почерком, рафинированной техникой, оригинальным прочтением произведений. Он обожал репетиции, души не чаял в своих музыкантах, относился к каждому из них, как к своему родному человеку. Много есть, что вспомнить про него и рассказать. Главное – он воплотил в жизнь свою мечту о создании оркестра. Это было историческое событие для культуры Тюмени и Тюменской области. Благодаря Тюменскому симфоническому оркестру расцвела и филармоническая жизнь. Каждый музыкант, приезжавший с концертами в Тюмень, помимо сибирского гостеприимства, восхищался тем, насколько хорошо был готов оркестр к исполнению любого репертуара. Сложно в такие моменты что-то комментировать, потому что внутри – полная пустота. Буквально ведь совсем недавно обсудили и утвердили программу нашего фестиваля на декабрь этого года. Никак не вяжется у меня в голове эта новость с его могучей сибирской энергетикой и здоровьем. У него остались молодая жена, маленькая дочка и ещё один ребёнок, который должен появиться совсем скоро. Трагедия. Трагедия для нашей русской культуры, культуры Тюмени и Сибири. Трагедия для всего коллектива: не могу представить себе даже, что они сейчас чувствуют. Трагедия для супруги. Злополучный коронавирус, который не щадит никого. Никто бы не мог и подумать, что такой здоровый человек уйдёт так внезапно. Мои соболезнования всем родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Ивановича. Царствия небесного дорогому Евгению Ивановичу.
По словам Мацуева, Евгения Шестакова "убил злополучный коронавирус, который не щадит никого".
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