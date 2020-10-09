В Ханты-Мансийском автономном округе трое рабочих погибли на стройке

Во время строительства колледжа в Когалыме с шестого этажа упали четверо рабочих, трое из них погибли.

Как сообщает портал vestniksr. ru, инцидент произошёл 8 октября на стройплощадке "Когалымского политехнического колледжа". Рабочие бетонировали перекрытие лестничного пролёта, во время подачи бетонной смеси обрушились опоры опалубки. В результате разрушения строительных конструкций четверо строителей упали с высоты 23 метров. Трое из них погибли, один находится в реанимации.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, проводится проверка.