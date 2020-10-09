В Вологодской области мужчина принёс крокодила в отделение полиции

В Вологодской области бывший заключённый пришёл в полицию, чтобы отметиться, и принёс с собой живого крокодила.

Как сообщает "Российская газета", условно-досрочно освободившийся мужчина явился в отделение полиции для отметки у участкового и рассказал, что хочет переехать в другой регион. Полицейский сообщил мужчине, что в его статусе переезд невозможен и поинтересовался, для чего ему нужно переехать. Тогда посетитель сказал, что его другу Гоше холодно, и они хотели бы переехать в Сочи. После этого мужчина открыл принесённую с собой сумку, откуда вылез крокодил.

Житель Вологды рассказал, что купил рептилию в Архангельской области и содержал его в качестве домашнего питомца. При этом полицейские выяснили, что у мужчины нет постоянного места жительства и условий для содержания животного.

Правоохранители изъяли крокодила у мужчины, хозяин питомца не возражал. Сейчас полицейские ищут животному новый дом, а пока Гоша живёт в одном из кабинетов отдела полиции.