В Калининграде нашли 300 мешков с человеческими останками

Такую страшную находку обнаружили на одном из фортификационных сооружений Калининградской области, практически в центре города.

Как сообщает ren. tv, останки были найдены работниками прокуратуры и поисковиками на форте № 1 "Штайн". Отмечается, что, возможно, эти мешки доставила и складировала на форт компания, которая с 2013 года занималась археологическими изысканиями на строительных объектах. Археолог же, у которого можно было бы поинтересоваться, почему кости "всплыли" в городе, умер, и вопрос остаётся открытым.

Поисковики утверждают, что это останки не военнослужащих, погибших в войнах ХХ века, а именно исторические находки.

"В ходе проверки будет дана оценка законности лиц, осуществляющих хранение останков в таком виде, в мешках. Также соблюдения законодательства федерального закона о погребении и похоронном деле", — дала комментарий Ирина Ивонинская, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ местному телеканалу.

Форт № 1 "Штайн" был возведён в XIX веке. После Великой Отечественной войны в помещениях дислоцировалась воинская часть, а позже сооружение использовалось в качестве овощехранилища. С 2007 года форт находится в статусе объекта культурного наследия регионального значения.