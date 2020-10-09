Мужчина умер в одном из фитнес-клубов столицы

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины в московском фитнесс-центре. Мужчина скончался во время купания в бассейне.

Как сообщает портал riamo. ru, инцидент произошёл 7 октября. Во время плавания мужчине стало плохо и он начал тонуть. Работники фитнес-центра пытались помочь пострадавшему, однако он скончался до приезда бригады медиков.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям сотрудников заведения.