Школьник выжил после удара током и падения с 13-метровой высоты

Под Калугой 10-летний школьник выжил после удара током и падения с 13-метровой высоты.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в одном из садовых товариществ Калужской области. Семья приехала отдыхать на дачу, и двое несовершеннолетних братьев пошли гулять. Один из детей решил забраться на ЛЭП. Он поднялся на высоту 13 метров и в этот момент его ударило электрическим током. Ребёнок упал. Он получил ожоги, а также телесные повреждения от падения.

Сообщается, что школьник жив, его доставили в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.