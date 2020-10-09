В Подмосковье школьник впал в кому из-за отравления алкоголем

В подмосковном Одинцове школьнику стало плохо после отравления алкоголем, позже он впал в кому.

"Российская газета" сообщает, что 15-летний подросток с компанией друзей сумели купить алкоголь, разбавили его газировкой и распили в ресторане быстрого питания. После этого школьник пришёл домой и почувствовал себя плохо, о чём рассказал бабушке.

Когда парню стало хуже, женщина вызвала скорую помощь. В больницу он прибыл уже без сознания. На данный момент за его жизнь борются медики.