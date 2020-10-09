Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
На Луне могут быть фрагменты древней Венеры
Жительница Петербурга облила растворителем и подожгла свою мать
Врач дал рекомендации по прогулке с детьми в прохладную погоду
В Москве женщина пыталась продать своего ребёнка
Валерия и Пригожин добровольно самоизолировались
На что нужно обращать внимание при покупке куриных яиц?
У трутовика обнаружили новые лечебные свойства
У московской школы задержали мужчину, искавшего тайник с патронами
"Зениту" грозит техническое поражение в матче с "Барселоной"

Двое туристов сорвались с горы под Анапой

В районе посёлка Супсех под Анапой двое туристов сорвались со склона горы и упали вниз с высоты 70 метров.

Неподалёку от посёлка Супсех трое туристов отправились на смотровую площадку на Лысой горе. Однако, решив ускорить подъём, они не стали подниматься по ступенькам, а решили сократить путь и взобраться по крутому склону горы. В результате двое из трёх мужчин сорвались вниз.

Третий молодой человек оперативно спустился вниз и увидел, что один его товарищ лежит без сознания, а у второго сломана нога. Тут же подоспели на вызов спасатели, которые на носилках доставили пострадавших к машине скорой помощи и передали их медикам.

Последние материалы
На Луне могут быть фрагменты древней Венеры
Диабет: как сохранить здоровое сердце
Жительница Петербурга облила растворителем и подожгла свою мать
Врач дал рекомендации по прогулке с детьми в прохладную погоду
В Москве женщина пыталась продать своего ребёнка
Валерия и Пригожин добровольно самоизолировались
На что нужно обращать внимание при покупке куриных яиц?
Гарик, Эдуард, Юрий? Подписчики Харламова окончательно запутались
У трутовика обнаружили новые лечебные свойства
У московской школы задержали мужчину, искавшего тайник с патронами
Популярное
Новости Белоруссии
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?

Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.

Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Политика. Новости и аналитика
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Российский шоу-бизнес
Лещенко хотел пустить себе пулю в лоб из-за обвинений Собчак
Российский шоу-бизнес
Татьяна Овсиенко спустила все деньги на мужа-бандита
Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин отказал SpaceX в гениальности Василий Амирджанов Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
Медленные шаги возвращения капиталов в Россию
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Эксперт: британские катера на вооружении ВМС Украины "добавят забот" ЧФ России
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников