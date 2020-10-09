Двое туристов сорвались с горы под Анапой

В районе посёлка Супсех под Анапой двое туристов сорвались со склона горы и упали вниз с высоты 70 метров.

Неподалёку от посёлка Супсех трое туристов отправились на смотровую площадку на Лысой горе. Однако, решив ускорить подъём, они не стали подниматься по ступенькам, а решили сократить путь и взобраться по крутому склону горы. В результате двое из трёх мужчин сорвались вниз.

Третий молодой человек оперативно спустился вниз и увидел, что один его товарищ лежит без сознания, а у второго сломана нога. Тут же подоспели на вызов спасатели, которые на носилках доставили пострадавших к машине скорой помощи и передали их медикам.