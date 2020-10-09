Жительница Петербурга облила растворителем и подожгла свою мать

У двух жительниц Северной столицы разыгралась бытовая семейная драма. Не сумев мирно доказать своё мнение, дочь облила растворителем и подожгла свою престарелую мать.

Инцидент произошёл 7 октября. 34-летняя петербурженка поссорилась со своей пожилой матерью. На почве конфликта женщина облила пенсионерку растворителем, а затем подожгла. Пострадавшая получила ожоги, но осталась жива.

Как сообщает портал radiosputnik. ria.ru, в настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Эмоциональо несдержанная дочь находится под подпиской о невыезде. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.