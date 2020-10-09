В Саратове гости лишили мужчину жизни из-за плохого ремонта в его доме

В Саратове местного жителя убили его гости из-за спора о плохом ремонте в его жилье.

Вечеринка в одном из домов частного сектора в Саратове закончилась трагедией. Хозяин дома и двое его приятелей распивали спиртное. В какой-то момент один из гостей нелестным образом высказался о ремонте в доме хозяина, после чего началась перепалка.

Мужчины вышли на улицу, чтобы разобраться, но силы были неравны: двое гостей стали жестоко избивать хозяина дома. Кроме того, инициатор конфликта, 40-летний мужчина, с силой ударил потерпевшего головой о дверь.

Услышав шум, на улицу выбежала жена потерпевшего, она же вызвала медиков. Однако спасти супруга не удалось.

Суд вынес мужчинам обвинительный приговор к 10 и 11 годам колонии строгого режима.