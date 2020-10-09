Изобретателя нашли мёртвым в московской квартире

Тело советского инженера и писателя Марка Эльяша нашли в его московской квартире. Перед смертью он отправил внучке сообщение в мессенджере.

Накануне произошедшего внучка изобретателя получила от него сообщение с текстом: "Я умер". Женщина приехала в квартиру деда и обнаружила его тело и предсмертную записку.

Как сообщает life. ru, 85-летний Эльяш в последнее время был тяжело болен.

Марк Эльяш — советский и российский инженер, изобретатель, сценарист, драматург. Он был автором нескольких повестей, романа "Риск" и сценариев к фильмам. Эльяш получил более 60 патентов и выпустил 10 книг, был автором 47 публикаций в научных журналах.