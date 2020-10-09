В Омске спасли собаку, которая оказалась на острове посреди Иртыша

В Омске спасатели и волонтёры помогли собаке выбраться с острова посреди Иртыша.

О том, что животное несколько дней мучается на острове посреди реки местные жители рассказали волонтёрам организации "Добрые руки". Собака провела на участке суши несколько дней и пыталась переплыть водоём, однако всякий раз на полпути животное возвращалось обратно. По ночам четвероногий друг призывал на помощь громким воем.

Волонтёры обратились к спасателям, которые доставили их на остров. Как сообщает портал omskinform. ru, спасатели пытались поймать голодного пса в клетку, поставив туда еды, чтобы перевезти его на берег. Однако собака боялась подходить и тогда волонтёры применили снотворное.

В итоге Шарика благополучно доставили на берег и отправили в приют.