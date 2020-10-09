В Ковровском районе Владимирской области местные жители обнаружили миномётные снаряды.
Сообщение об обнаружении боеприпасов поступило в Ковровский поисково-спасательный отряд утром 8 октября. Спасатели, пожарные и правоохранители выехали в деревню Юдиху.
Прибывшие на место специалисты, проведя осмотр, решили обратиться к военным, чтобы обезвредить снаряды, как сообщают "Владимирские ведомости".
Военные осмотрели опасную находку, аккуратно разобрали боеприпасы и заверили, что на данный момент угрозы нет.
Откуда взялись снаряды неподалёку от владимирской деревни, неизвестно. В настоящее время все обстоятельства выясняются.
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