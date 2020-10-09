Жители Владимирской области нашли миномётные снаряды

В Ковровском районе Владимирской области местные жители обнаружили миномётные снаряды.

Сообщение об обнаружении боеприпасов поступило в Ковровский поисково-спасательный отряд утром 8 октября. Спасатели, пожарные и правоохранители выехали в деревню Юдиху.

Прибывшие на место специалисты, проведя осмотр, решили обратиться к военным, чтобы обезвредить снаряды, как сообщают "Владимирские ведомости".

Военные осмотрели опасную находку, аккуратно разобрали боеприпасы и заверили, что на данный момент угрозы нет.

Откуда взялись снаряды неподалёку от владимирской деревни, неизвестно. В настоящее время все обстоятельства выясняются.