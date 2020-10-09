В Саратове при падении с крыши двухэтажного дома погиб 16-летний подросток.
Инцидент произошёл в Октябрьском районе Саратова. Сообщается, что подросток скончался до прибытия бригады медиков. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.
Как сообщает портал vzsar.ru, подросток был в гостях у своего друга. Ночью они поднялись на крышу двухэтажного дома. Через некоторое время они пошли обратно в квартиру. Друг погибшего пошел первым, а позже услышал звук падения. Спустившись на улицу, юноша увидел друга лежащим на земле без сознания. Он вызвал врачей, которые констатировали смерть подростка.
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