Самолёт из Москвы экстренно сел в Екатеринбурге

Самолёт из Москвы совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за отказа датчиков.

Воздушное судно направлялось из Москвы в Омск. Во время полёта у лайнера отказал обогрев датчиков статики и динамики. После этого пилоты приняли решение об экстренной посадке. В итоге самолёт приземлился в 03:11 по местному времени в аэропорту Кольцово.

Как сообщает портал vesti. ru, на борту находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. По факту экстренной посадки воздушного судна уральская транспортная прокуратура проводит проверку.