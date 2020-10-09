Самолёт из Москвы совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за отказа датчиков.
Воздушное судно направлялось из Москвы в Омск. Во время полёта у лайнера отказал обогрев датчиков статики и динамики. После этого пилоты приняли решение об экстренной посадке. В итоге самолёт приземлился в 03:11 по местному времени в аэропорту Кольцово.
Как сообщает портал vesti. ru, на борту находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. По факту экстренной посадки воздушного судна уральская транспортная прокуратура проводит проверку.
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