По подозрению в мошенничестве задержан топ-менеджер банка "Траст"

Исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного, Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете, в ближайшее время Пресненский суд по ходатайству следствия рассмотрит вопрос об его аресте.

Издание поясняет, что ранее Михаила Хабарова допрашивали по делу о хищении 842 миллионов рублей у владельца компании "Деловые линии" Александра Богатикова. В рамках этого же дела у Хабарова проводились обыски.

Отмечается, что задержанный вину не признаёт.