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В Карпинске мать полгода прятала младенца в шкафу

Жительница Карпинска полгода назад родила девочку и всё это время прятала её в шкафу.

Младенца обнаружили гости 37-летней женщины. Во время застолья они случайно увидели в сумке в шкафу ребёнка и вызвали полицию. После этого девочку доставили в медучреждение, она была истощена, как сообщают "Известия".

В региональном Управлении МВД сообщили, что во время беременности женщина не состояла на профилактическом учёте и во время родов к медикам не обращалась. В данный момент правоохранители ждут официальное заключение о том, что женщина действительно является матерью ребёнка. В отношении неё возбуждено дело, проводится проверка.

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