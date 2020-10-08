У жителя Твери нашли 114 тысяч пачек контрафактных сигарет

Мужчина незаконно хранил более 114 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Как сообщает пресс-служба МВД, 48-летний местный житель приобретал фальсифицированные сигареты, а затем продавал их в Твери и области.

Оперативники обыскали придомовую территорию, автомобиль и склад, где и обнаружилась нелегальная табачная продукция. В сумме правоохранители изъяли 114 592 пачки сигарет общей стоимостью более четырёх миллионов рублей, что считается особо крупным размером.

В настоящее время в отношении тверичанина возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.