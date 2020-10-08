В Рязани убийца ветерана и его супруги получил 19 лет колонии

В Рязани суд приговорил 21-летнего местного жителя к 19 годам лишения свободы за убийство ветерана Великой Отечественной войны и его жены.

Как сообщает портал rapsinews. ru, рязанец Максим Крупин под видом продавца предложил пенсионерам купить у него бытовые товары. Таким образом он беспрепятственно проник в их квартиру и, не мешка, расправился с престарелой парой.

Мужчина украл деньги своих жертв и другие ценности на сумму 18 тысяч рублей. Тела пенсионеров вечером того же дня обнаружили родственники.

Изначально Крупин отрицал вину, однако позже признался в содеянном.

Отмечается, что по делу было проведено 43 различных экспертизы.