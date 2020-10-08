В Рязани суд приговорил 21-летнего местного жителя к 19 годам лишения свободы за убийство ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
Как сообщает портал rapsinews. ru, рязанец Максим Крупин под видом продавца предложил пенсионерам купить у него бытовые товары. Таким образом он беспрепятственно проник в их квартиру и, не мешка, расправился с престарелой парой.
Мужчина украл деньги своих жертв и другие ценности на сумму 18 тысяч рублей. Тела пенсионеров вечером того же дня обнаружили родственники.
Изначально Крупин отрицал вину, однако позже признался в содеянном.
Отмечается, что по делу было проведено 43 различных экспертизы.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.