Следственный комитет проверит детский сад, где ребёнка забыли на улице

Следственный комитет проведёт проверку в детском саду Альметьевска, где воспитанника оставили одного на улице.

Как сообщает evening-kazan.ru, инцидент попал на видео. Ролик был снят 2 октября и на нём видно, как ребёнок один гулял по огороженной площадке детского сада, при этом, никого из взрослых рядом нет. Только через 20 минут его забрала сотрудница дошкольного учреждения.

Отмечается, что есть и другое видео, снятое в этом же детсаду. На нём двое детей дерутся, а сотрудники учреждения не принимают никаких мер, чтобы это прекратить.

В настоящее время следователи изучают видеозаписи, осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.