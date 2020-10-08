Накануне вечером ребёнок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Петрозаводске.
Как сообщает портал tv-karelia. ru, инцидент произошёл, когда девочка находилась в квартире одна.
На место прибыли медики и оказали ей первую помощь. Сейчас состояние ребенка характеризуется как тяжёлое, девочка в сознании. У пострадавшей диагностировали множественные травмы.
В настоящее время по факту случившегося проводит проверку Следственный комитет, выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.