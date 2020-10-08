Мужчина сбежал из здания суда, чтобы попрощаться с родственниками

В Забайкальском крае подсудимый сбежал из зала суда, потому что хотел проститься с родственниками.

Как сообщает портал zabnews. ru, в конце января читинца осудили за угрозы убийством. Однако, воспользовавшись отсутствием конвоя, осужденный убежал из здания во время заседания суда.

Недавно правоохранителям удалось отыскать беглеца, и мужчина вновь отправился на скамью подсудимых, теперь уже за побег. В своём последнем слове он попросил себя оправдать, так как сбежал для того, чтобы попрощаться с родственниками. Но суд был непреклонен: мужчина получил два года колонии общего режима.