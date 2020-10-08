Украинского военного госпитализировали после нападения кота

Украинского военнослужащего госпитализировали с ранениями после того, как на него напал кот.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в Донбассе, на одном из опорных пунктов, подконтрольных киевским властям. Ночью военнослужащий вышел на улицу, чтобы отправиться в туалет. В этот момент на него сзади набросился кот и стал царапать всё тело.

После нападения у бойца остались глубокие царапины. Ему удалось отбиться от агрессивного кота, а позже он обработал полученные раны. Однако через несколько дней у мужчины началось нагноение и его госпитализировали в больницу Северодонецка.

Отмечается, что гангрена военному не угрожает.