Бывшая сотрудница клининговой фирмы украла аппарат для влажной уборки

В столице бывшая сотрудница клининговой фирмы украла из офиса компании аппарат для влажной уборки.

"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали женщину, подозреваемую в хищении клинингового оборудования", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

В полицию обратился директор клининговой фирмы, который сообщил, что из офиса компании похищен аппарат для влажной уборки стоимостью 55 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к преступлению причастна бывшая сотрудница компании. Она позвонила дворнику и попросила его вынести из офиса оборудование и передать таксисту. Дворник передал таксисту аппарат, так как полагал, что женщина всё ещё работает в компании. После этого женщина сбыла аппарат, а деньгами распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.