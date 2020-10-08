В центре Москвы задержали молодого человека, подозреваемого в похищении двух велосипедов и мобильного телефона.
Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию обратился 22-летний мужчина, который сообщил, что оставил в игровом спортклубе телефон, а когда вернулся, его уже не было. Полицейские установили, что телефон похитил 21-летний приезжий молодой человек, который увидел мобильник без присмотра и решил его украсть.
Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что подозреваемый причастен к двум кражам велосипедов из подъездов жилых домов. Установлено, что награбленное молодой человек продавал, а деньги тратил на свои нужды.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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