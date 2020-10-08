Читинец организовал в квартире подпольный игорный клуб

В Забайкальском крае местный житель организовал в квартире подпольный игорный клуб.

Как сообщает пресс-служба МВД, 34-летний житель Читы арендовал квартиру в центре города, в которой проводил азартные игры. Чтобы не быть уличённым в незаконной деятельности, организаторы подпольного игорного заведения постоянно меняли дислокацию.

Игорный клуб проработал несколько месяцев. Вход в него был доступен только проверенным игрокам и по предварительному звонку администратору.

Во время обыска полицейские изъяли восемь ноутбуков, через которые посетители заходили в виртуальные казино, сотовые телефоны, черновики и 435 тысяч рублей.

В отношении организатора клуба возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.