В Забайкальском крае местный житель организовал в квартире подпольный игорный клуб.
Как сообщает пресс-служба МВД, 34-летний житель Читы арендовал квартиру в центре города, в которой проводил азартные игры. Чтобы не быть уличённым в незаконной деятельности, организаторы подпольного игорного заведения постоянно меняли дислокацию.
Игорный клуб проработал несколько месяцев. Вход в него был доступен только проверенным игрокам и по предварительному звонку администратору.
Во время обыска полицейские изъяли восемь ноутбуков, через которые посетители заходили в виртуальные казино, сотовые телефоны, черновики и 435 тысяч рублей.
В отношении организатора клуба возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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