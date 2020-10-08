В Солнечногорске мужчину задержали с 500 граммами героина в кармане

В подмосковном Солнечногорске оперативники задержали мужчину, который незаконно хранил полкилограмма героина.

Как сообщает сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, мужчина был задержан у одного из домов по улице Садовой. При досмотре правоохранители обнаружили и изъяли свёрток с героином, массой 500 граммов.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.