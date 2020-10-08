Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
МИД: Франция и Германия намерены возглавить антироссийскую коалицию
Пропавший в 2018 году северокорейский дипломат нашёлся в Южной Корее
Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда вышел из тюрьмы под залог в $1 млн
Израильтяне требуют отставки Нетаньяху
Китай обвинил Майка Помпео в создании политической конфронтации
Люди с опаской относятся к вакцине от COVID потому что мало информации
Иранский генерал назвал ВС США в Персидском заливе "террористами"
Коронавирус поставил новый рекорд во Франции
ЕС, осуждая Белоруссию, оплатил для неё беспилотники

Скончался Марио Молина, лауреат Нобелевской премии по химии 1995 года

Умер Марио Молина, лауреат Нобелевской премии по химии в 1995 году, первый человек, заметивший проблему истончения озонового слоя Земли.

Скончался Марио Молина, лауреат Нобелевской премии по химии 1995 года

Об этом сообщил Национальный автономный университет Мексики (UNAM), который он окончил в 1965 году.

Хосе Марио Молина Паскель и Энрикес, родившийся 19 марта 1943 года, в 90-х годах занимался исследованиями ухудшения озонового слоя в Антарктике.

Он первым в мире начал исследования химического состава атмосферы и вместе с американцем Фрэнком Шервудом Роулендом в 1974 году стал соавтором оригинальной статьи, в которой предсказывалось истончение озонового слоя в результате выбросов некоторых промышленных газов-хлорфторуглеродов (ХФУ), за что впоследствии и получил Нобелевскую премию по химии.

Его работа привела к созданию Монреальского протокола Организации Объединенных Наций (ООН), первого международного договора по решению экологической проблемы глобального масштаба и антропогенного происхождения.

Последние материалы
Скончался Марио Молина, лауреат Нобелевской премии по химии 1995 года
Британия выясняет, кто потерял у её берега беспилотный катер
МИД: Франция и Германия намерены возглавить антироссийскую коалицию
Пропавший в 2018 году северокорейский дипломат нашёлся в Южной Корее
Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда вышел из тюрьмы под залог в $1 млн
Израильтяне требуют отставки Нетаньяху
Китай обвинил Майка Помпео в создании политической конфронтации
Люди с опаской относятся к вакцине от COVID потому что мало информации
Иранский генерал назвал ВС США в Персидском заливе "террористами"
Коронавирус поставил новый рекорд во Франции
Популярное
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег

На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.

На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Новости Белоруссии
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Мир. Новости мира
Выгодно ли Берлину "инвестировать" в Тихановскую?
Российский шоу-бизнес
Принявший ислам Сергей Романович отказался от карьеры актёра
Руслан Веснянко Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан Руслан Веснянко Усам Оздемиров Мусорная реформа требует прорывных идей Усам Оздемиров Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов
Комментарии
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников