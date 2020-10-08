Скончался Марио Молина, лауреат Нобелевской премии по химии 1995 года

Умер Марио Молина, лауреат Нобелевской премии по химии в 1995 году, первый человек, заметивший проблему истончения озонового слоя Земли.

Об этом сообщил Национальный автономный университет Мексики (UNAM), который он окончил в 1965 году.

Muere justo el mismo día que es anunciado el premio Nobel de Química... pic.twitter.com/L0yNOh5jwY — Axel GR. "A XGλR O-94" (@axgaro94) October 7, 2020

Хосе Марио Молина Паскель и Энрикес, родившийся 19 марта 1943 года, в 90-х годах занимался исследованиями ухудшения озонового слоя в Антарктике.

Он первым в мире начал исследования химического состава атмосферы и вместе с американцем Фрэнком Шервудом Роулендом в 1974 году стал соавтором оригинальной статьи, в которой предсказывалось истончение озонового слоя в результате выбросов некоторых промышленных газов-хлорфторуглеродов (ХФУ), за что впоследствии и получил Нобелевскую премию по химии.

Его работа привела к созданию Монреальского протокола Организации Объединенных Наций (ООН), первого международного договора по решению экологической проблемы глобального масштаба и антропогенного происхождения.