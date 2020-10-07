В Новочеркасске мужчина организовал нарколабораторию

В Ростовской области мужчина производил синтетические наркотики в организованной им подпольной нарколаборатории.

Как сообщает пресс-служба МВД, полицейским поступила оперативная информация о том, что 37-летний житель Новочеркасска занимается незаконным производством и распространением синтетических наркотиков.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого. При обыске у него нашли 440 граммов мефедрона, компоненты для производства синтетических наркотиков и лабораторное оборудование. Установлено, что запрещённые вещества "химик" продавал в интернет-магазине.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу.