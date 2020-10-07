В Приморье при транспортировке Су-24М упал в кювет

В Приморье во время буксировки на трассе фронтовой бомбардировщик Су-24М упал в кювет.

Как сообщает портал topwar. ru, военный самолёт перевозили из Осиновки к Рудной Пристани. Сообщается, что в результате происшествия бомбардировщик съехал с дорожного полотна и свалился в кювет.

Виновником ДТП мог стать водитель КамАЗа, который не справился с управлением, из-за чего самолёт выкатился на обочину, а позже оказался за пределами дорожного полотна. Грузовик выступал в роли тягача. Отмечается, что бомбардировщик перевозился без крыльев и хвостового "оперения".