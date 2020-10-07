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В Кемерово рецидивисты пытались похитить запчасти с территории компании

В Кемерово под суд пойдут двое рецидивистов, которые пробрались на территорию организации и попытались вынести оттуда запчасти от строительной техники.

В Кемерово рецидивисты пытались похитить запчасти с территории компании

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчины наняли грузовой автомобиль и ввели водителя в заблуждение, сказав, что работают в компании и им дано задание вывезти списанные запчасти.

Один из рецидивистов перелез через забор и открыл ворота для въезда грузовика. Грабители погрузили в кузов две гусеничные цепи от экскаватора и части гидропривода бульдозера общей стоимостью 400 000 рублей. Однако не сумели довести начатое до конца: их заметили работники предприятия. Воры попытались скрыться, одного из них задержал водитель арендованного грузовика, а второго спустя некоторое время удалось задержать полицейским.

Установлено, что один из подозреваемых причастен к ещё одной краже: он умыкнул электроинструменты из строительной компании.

В настоящее время дело направлено в суд, фигурантам грозит до шести лет тюрьмы.

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