В Курске полицейские задержали подозреваемого в похищении сейфа, в котором хранилась крупная сумма денег и документы компании.
Как сообщает пресс-служба МВД, неизвестный ночью проник в офис фирмы и похитил сейф с деньгами и документами.
На место преступления прибыла оперативно-следственная группа и криминалисты, которые изъяли оставленные преступником следы.
Вскоре полицейские установили автомобиль, на котором передвигался грабитель, выяснили, что украденное имущество может храниться в одном из гаражных кооперативов города.
Во время обыска стражи порядка обнаружили мешки с монетами из сейфа, более семисот тысяч рублей наличными, а также документы компании. Вскоре оперативники задержали подозреваемого, им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель.
В настоящее время мужчина арестован, ему грозит до десяти лет колонии.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?