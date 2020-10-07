В Курске мужчина похитил сейф компании почти с двумя млн рублей

В Курске полицейские задержали подозреваемого в похищении сейфа, в котором хранилась крупная сумма денег и документы компании.

Как сообщает пресс-служба МВД, неизвестный ночью проник в офис фирмы и похитил сейф с деньгами и документами.

На место преступления прибыла оперативно-следственная группа и криминалисты, которые изъяли оставленные преступником следы.

Вскоре полицейские установили автомобиль, на котором передвигался грабитель, выяснили, что украденное имущество может храниться в одном из гаражных кооперативов города.

Во время обыска стражи порядка обнаружили мешки с монетами из сейфа, более семисот тысяч рублей наличными, а также документы компании. Вскоре оперативники задержали подозреваемого, им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

В настоящее время мужчина арестован, ему грозит до десяти лет колонии.