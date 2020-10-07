К тушению склада боеприпасов под Рязанью привлекли дополнительные силы

Для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области в районе п. Желтухино были привлечены дополнительные силы и средства.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, к ликвидации возгорания привлечены 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолёта Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, три вертолёта Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

В составе подразделений, принимающих участие в ликвидации пожара, работают робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14", беспилотники "Орлан-10", инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили и другая спецтехника.

Отмечается, что к месту происшествия в Рязанскую область вылетела комиссия Минобороны России под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова.

"Российская газета" сообщает, что взрывы снарядов происходят каждые 10 секунд, осколки повредили жилые дома. По информации издания, в настоящее время началась эвакуация населённых пунктов в радиусе пяти километров.