В Тамбове иностранцы пытались продать крупную партию героина

В Тамбове полицейские задержали двух жителей ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, при досмотре сотрудники внутренних дел нашли в одежде подозреваемых несколько свёртков с героином массой 395 граммов.

Доставленные в отдел полиции мужчины заявили, что находясь в Москве, купили крупную партию героина через интернет-магазин, а в Тамбовскую область прибыли для его распространения.

В настоящее время подозреваемые помещены в следственный изолятор, им грозит до 20 лет лишения свободы.