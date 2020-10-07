В Тамбове полицейские задержали двух жителей ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщает пресс-служба МВД, при досмотре сотрудники внутренних дел нашли в одежде подозреваемых несколько свёртков с героином массой 395 граммов.
Доставленные в отдел полиции мужчины заявили, что находясь в Москве, купили крупную партию героина через интернет-магазин, а в Тамбовскую область прибыли для его распространения.
В настоящее время подозреваемые помещены в следственный изолятор, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?