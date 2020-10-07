Жительница Владикавказа обманула женщину на полмиллиона рублей

Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону жительницу Владикавказа, которая находилась в федеральном розыске за крупное мошенничество.

Как сообщает пресс-служба МВД, задержанная связалась в социальной сети с местной жительницей и представилась подругой её молодого человека. Мошенница сообщила, что парень попал в беду и ему срочно требуется 500 тысяч рублей, чтобы решить проблемы.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемую, но в марте этого года она скрылась из города и была объявлена в федеральный розыск.

Воспользовавшись оперативной информацией, полицейские задержали преступницу в аэропорту Ростова-на-Дону, в настоящее время она помещена в изолятор временного содержания.