В Красноярском крае местные жители украли 27 тонн удобрений

В Красноярском крае пятеро местных жителей пойдут под суд за кражу 27 тонн удобрений.

Как сообщает пресс-служба МВД, четверо работников сельхозпредприятия в компании ещё одного подельника похитили с территории организации 27 тонн удобрений. Установлено, что работники предприятия перегружали удобрения в грузовые автомобили пятого фигуранта.

Вскоре злоумышленников задержали полицейские, а удобрения были возвращены владельцу. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, им грозит до шести лет колонии.