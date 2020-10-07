В Красноярском крае пятеро местных жителей пойдут под суд за кражу 27 тонн удобрений.
Как сообщает пресс-служба МВД, четверо работников сельхозпредприятия в компании ещё одного подельника похитили с территории организации 27 тонн удобрений. Установлено, что работники предприятия перегружали удобрения в грузовые автомобили пятого фигуранта.
Вскоре злоумышленников задержали полицейские, а удобрения были возвращены владельцу. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, им грозит до шести лет колонии.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?