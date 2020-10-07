Кассир по продаже авиабилетов обманула 16 клиентов

В Красноярском крае кассир по продаже авиабилетов присвоила деньги 16 клиентов, причинив ущерб в сумме более 600 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, в полицию обратился руководитель фирмы по продаже авиа- и железнодорожных билетов. Мужчина рассказал, что на ревизии в организации была выявлена недостача более 600 тысяч рублей.

Поводом для проведения внезапной проверки стали обращения 16 жителей Железногорска, которые сообщили, что купленные ими билеты были аннулированы.

Правоохранители установили, что кассир брала деньги у клиентов и оформляла электронные билеты, а затем аннулировала их и оформляла возврат денег, которые затем присваивала.

В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело, ей грозит до шести лет лишения свободы.