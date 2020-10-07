В Воронежской области мужчина под видом рыбалки собирал коноплю

В Воронежской области под видом рыбалки местный житель собрал более двух килограммов конопли.

Как сообщает пресс-служба МВД, оперативники получили информацию о том, что находящийся на берегу реки Дон вблизи одного из посёлков Воронежской области мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Осмотрев место происшествия, оперативники обнаружили более 2,2 килограммов конопли. Полицейские установили, что 30-летний местный житель собирал её на берегу реки под видом рыбалки.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до десяти лет колонии.