В Череповце закрыли четыре подпольных казино

В Череповце полицейские задержали организаторов незаконных казино и пресекли деятельность четырёх подпольных игорных клубов.

Как сообщает пресс-служба МВД, оперативники установили и задержали организаторов незаконной игорной деятельности, которыми оказались мужчина 1974 года рождения и женщина 1985 года рождения. При задержании мужчина пытался избавиться от пакета, в котором находились шесть миллионов рублей.

Одновременно с задержаниями организаторов оперативники пресекли деятельность четырёх подпольных игорных клубов, расположенных на территории Череповца. Полицейские изъяли 97 игровых автоматов.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.