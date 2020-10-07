Житель Железногорска представлялся сотрудником банка и похищал деньги с банковских карты жителей Пермского края.
Как сообщает пресс-служба МВД, мошенник всегда действовал по одному сценарию: отправлял на номера клиентов банков смс-сообщения с текстом "С вашей карты был осуществлен перевод на сумму 9980 рублей", далее следовал номер, по которому потерпевшим предлагалось связаться с банком для решения проблемы.
Обеспокоенные граждане перезванивали злоумышленнику, рассказывали ему данные своих банковских карт, завладев которыми мужчина похищал деньги граждан. Общий ущерб от его действий составил более полумиллиона рублей.
В настоящее время подозреваемый задержан и заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?