Мужчина представлялся сотрудником банка и крал деньги с карт пермяков

Житель Железногорска представлялся сотрудником банка и похищал деньги с банковских карты жителей Пермского края.

Как сообщает пресс-служба МВД, мошенник всегда действовал по одному сценарию: отправлял на номера клиентов банков смс-сообщения с текстом "С вашей карты был осуществлен перевод на сумму 9980 рублей", далее следовал номер, по которому потерпевшим предлагалось связаться с банком для решения проблемы.

Обеспокоенные граждане перезванивали злоумышленнику, рассказывали ему данные своих банковских карт, завладев которыми мужчина похищал деньги граждан. Общий ущерб от его действий составил более полумиллиона рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан и заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело.